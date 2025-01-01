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Spor

Manchester City'den transfer dönemi için yoğun mesai

Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Manchester City transfer dönemi için yoğun mesai harcıyor. İngiliz ekibinin listesinde 6 futbolcu bulunuyor. İşte detaylar...

1 Ocak 2025 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Manchester City'den transfer dönemi için yoğun mesai
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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City, ocak transfer dönemini hareketli geçirecek. İngiliz devi, Pep Guardiola'nın verdiği rapor sonrası çalışmalara başladı.

Son 4 sezonun şampiyonu Manchester City, daha önce kış transfer dönemini genellikle sessiz geçiriyordu. İngiliz ekibi, kötü senaryoyu tersine çevirmek için 7 oyunculuk bir transfer listesi belirledi.

Pep Guardiola'nın "bazı bölgeler için transfer yapmalıyız" sözleri üzerine harekete geçen City yönetimi, birbirinden önemli yıldızlara yöneldi.

İŞTE O İSİMLER

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester temsilcisi, Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, Atalanda'dan Ederson, Crystal Palace'tan ise Adam Wharton ve Marc Guehi için çalışıyor. Frankfurt'ta yıldızını parlatan Omar Marmoush ile birlikte Lille forveti Jonathan David de City'nin listesinde yer alan bir başka yıldızlar.

Haberde Pep Guardiola'nın, rüzgarı tersine çevirmek adına yıldız futbolcuların bir an önce takıma kazandırılmasını istediği belirtildi.

Ayrıca, Martin Zubimendi ve Bruno Guimaraes'in de adının geçtiği ancak kış transfer dönemi için düşünülmediği ifade edildi.

İLK GELECEK İSİM ECHEVERRI

Öte yandan River Plate'ten transfer edilen Claudio Echeverri, ocaktan itibaren Manchester City için forma giyecek. Echeverri, Arjantin ekibinden 18,5 milyon euroya transfer edilmişti.

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