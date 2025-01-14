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Spor

Manchester City'e 19'luk stoper

Bu sezon ligde istediği yerde olmayan İngiliz ekibi Manchester City, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. İngiliz ekibi, Palmeiras forması giyen 19 yaşındaki Vitor Reis için oyuncu ve kulübüyle anlaştı. İşte detaylar...

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 16:14 - Güncelleme:
Manchester City'e 19'luk stoper
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Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City, transferde gaza bastı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devi, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Vitor Reis'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

40 MİLYON EURO ÖDENECEK

Habere göre; Manchester ekibi, genç oyuncu için Brezilya ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçecek olan genç stoper, İngiliz ekibiyle resmi sözleşme imzalayacak.

Palmeiras altyapısında yetişen Vitor Reis, Brezilya ekibinde bu sezon 38 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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