31 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Manchester City'e kötü haber! En az 2 ay yok

Manchester City'de Brighton maçında sakatlanan Rayan Cherki, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

31 Ağustos 2025 Pazar 19:21
Manchester City, ligdeki kötü gidişine devam ederken Rayan Cherki'den de kötü bir haber geldi.

Premier Lig'in 3. haftasında Brighton deplasmanına giden Manchester City, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Manchester City, 3 haftada 2. mağlubiyetini aldı.

ŞOK SAKATLIK

Sakatlık nedeniyle maç kadrosunda olmayan Rayan Cherki'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sezona iyi başlayan Cherki'nin sakatlığı Pep Guardiola'yı düşündürüyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 6 resmi maça çıkan Rayan Cherki 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

