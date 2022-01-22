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Spor

Manchester City'e Southampton çelmesi

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kalarak puanını 57'ye çıkardı ve 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 23:50 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:50
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 23. haftasında 7 maçtır sahasında kaybetmeyen Southampton, 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City'yi ağırladı.

Southampton, 7. dakikada Kyle Walker-Peters'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 65. dakikada Aymeric Laporte'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Manchester City bu beraberliğin ardından puanını 57'ye, Southampton 25'e çıkardı.

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