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Spor

Manchester Cityli Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti.

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu ve lig tarihine geçti.

IHA30 Nisan 2023 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Manchester Cityli Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti.
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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede 1 gol atan Erling Haaland, bir sezonda en fazla gol atan Alan Shearer ve Andy Cole ile gol sayısını eşitledi.

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 2-1'lik skorla mağlup etti ve tekrardan liderliğe yükseldi. Sezon başında takıma katılan Erling Haaland, müsabakanın 3. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve bu golle birlikte gol sayısını 34'e yükseltti. Norveçli golcü, Premier Lig tarihinde bir sezonda 34 golle en fazla gol atan İngiliz futbolcu Andy Cole (1993-1994), bir diğer İngiliz golcü Alan Shearer (1994-1995) ile gol sayısını eşitledi ve lig tarihine geçti.

Halaand bu sezon 4 de hat-trick'i bulunuyor

Norveçli futbolcu Erling Haaland, Premier Lig'de ilk sezonunda 34. hafta itibarıyla 34 gol kaydederek, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Haaland, ligde bu sezon 5 maçta iki gol atma başarısı gösterirken, 4 maçta da rakip filelere 3 gol göndererek hat-trick yaptı. 22 yaşındaki golcü, West Ham, Brighton, Leeds United, Southampton ve Leicester City'e 2'şer gol atarken; Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United ve Wolverhampton'a karşı 3'er kez gol sevinci yaşamayı başardı.

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