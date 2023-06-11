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Spor

Manchester Cityli taraftarlar zaferi Taksim'de kutladı

Inter'i 1-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olan Manchester Cityli taraftarlar zaferi Taksim'de kutladı.

AA11 Haziran 2023 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Manchester Cityli taraftarlar zaferi Taksim'de kutladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'yi destekleyen futbolseverler, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Meydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

Büyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi.

Çevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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