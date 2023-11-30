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Spor

Manchester City'nin duruşması ertelendi!

İngiltere Premier Lig'e gelen finansal düzenlemenin ardından Everton'un 10 puanı silinmişti. Olayın ardından gözler Manchester City'ye çevrildi. Ada basınına göre Premier Lig yönetimi, 115 ayrı ihlalden suçlanan Manchester ekibiyle davanın ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

30 Kasım 2023 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Manchester City'nin duruşması ertelendi!
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İngiltere Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Everton'un 10 puanının mali ihlaller sebebiyle silindiğini açıkladı.

Bu ceza sonrası gözler, 115 ayrı ihlalden suçlanan Manchester City'ye çevrildi.

Daily Mail'in haberine göre; büyük bir puan silme ve küme düşme tehlikesi bulunan City ile Premier Lig yönetimi anlaşma sağladı.

Habere göre Manchester City'nin büyük bir puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabileceği dava 2024'ün sonbaharında görülecek.

Gizli yürütülen süreçte şu anda tanıkların ifadelerinin alınması aşamasında olduğu ve bu durumun önümüzdeki bahara kadar devam edeceği kaydedildi. Davanın zamanında görülmesi halinde, kararın 2025 yazı civarında çıkması bekleniyor.

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