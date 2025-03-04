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Spor

Manchester City'nin Hollandalı futbolcusu Nathan Ake ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Hollandalı defans oyuncusu Nathan Ake, sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

AA4 Mart 2025 Salı 18:12 - Güncelleme:
Manchester City'nin Hollandalı futbolcusu Nathan Ake ameliyat edildi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Hollandalı defans oyuncusu Nathan Ake, sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Plymouth ile oynan maçta sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Ake'nin başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

Ake, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sezon benim için oldukça zorlayıcı ve sinir bozucuydu, ancak aylardır beni rahatsız eden ayağımdaki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdim ve şimdi geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncunun sahalara ne zaman döneceği ile ilgili bilgi verilmedi.

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