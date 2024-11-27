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Spor

Manchester City'nin kabusu sürüyor! Feyenoord'dan tarihi geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

27 Kasım 2024 Çarşamba 01:09 - Güncelleme:
Manchester City'nin kabusu sürüyor! Feyenoord'dan tarihi geri dönüş
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.

Manchester City, 44. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-0 öne geçti.

Bu dakikada sonra geri dönen Feyenoord, 75. dakikada Anis Hadj-Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada David Hancko'nun attığı gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Manchester City'de ilk golü atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde en az maçta 50 gole etki eden oyuncu oldu.[İkinci golüyle birlikte 44 maçta 46 gol, 5 asist]

Bu sonucun ardından Manchester City'nin tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 8, Feyenoord 7 puana yükseldi.

Manchester City, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.

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