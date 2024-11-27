Manchester City'nin kabusu sürüyor! Feyenoord'dan tarihi geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.

Manchester City, 44. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-0 öne geçti.

Bu dakikada sonra geri dönen Feyenoord, 75. dakikada Anis Hadj-Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada David Hancko'nun attığı gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Manchester City'de ilk golü atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde en az maçta 50 gole etki eden oyuncu oldu.[İkinci golüyle birlikte 44 maçta 46 gol, 5 asist]

Bu sonucun ardından Manchester City'nin tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 8, Feyenoord 7 puana yükseldi.

Manchester City, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.