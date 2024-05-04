Manchester City'nin şampiyonluk inadı sürüyor!

Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Wolverhampton karşılaştı. Manchester City Ethiad Stadyumu'nda oynanan maçta Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 12, 35, 45+3 ve 54. dakikalarda Erling Haaland ve 85. dakikada Julian Alvarez, Wolverhampton'ın golünü 53. dakikada Hee-Chan Hwang kaydetti.

Manchester City bu galibiyetle puanını 82'ye yükseltirken, Wolverhampton ise 46 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında Fulham deplasmanına giderken, Wolverhampton da sahasında Crystal Palace'yi konuk edecek.

PUAN DURUMU

İşte Premier Lig'de an itibariye oluşan puan durumu:

1- Arsenal 83 puan

2- Manchester City 82 puan (1 maçı eksik)

3- Liverpool 75 (1 maçı eksik)