Manchester City'nin yıldızı tutuklandı

Manchester City'nin yıldızı Matheus Nunes gasp suçu yüzünden tutuklandı.

Manchester City'nin 62 milyon euro bonservis bedeli ödediği Matheus Nunes, Madrid'deki La Riviera isimli bir gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu gasp edip geri vermeyi reddetti ve sabaha karşı 5.30 sularında tutuklandı.

Polis, ihbarın ardından gece kulübüne baskın yaptı. İhbarın doğru çıkmasının ardından Nunes'i kelepçeleyerek Madrid'in Arganzuela semtindeki Ulusal Polis Karakolu'na götürdü.

Bir avukatın kefaleti ödemesinin ardından Nunes serbest bırakıldı.

Ancak, Nunes'in yargılanmasının yapılacağı ve gasp suçuyla yargılanacağı kaydedildi.