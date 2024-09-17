Manchester City'nin yıldızı yoğun maç takvimi için isyan etti!

Manchester City'nin 2022'de Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Manuel Akanji, sıkışık maç programından dolayı dinlenecek fırsat bulamadıklarını belirterek isyan etti.

AKANJI: "BİZ DE İNSANIZ"

Akanji yaptığı açıklamada, "Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Akanji, Manchester City formasıyla 101 maça çıktı. İsviçreli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.