Manchester City'ye beklenmedik mağlubiyet!

Manchester City, Etihad'daki karşılaşmada Bayer Leverkusen'e 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde beklenmedik bir mağlubiyet aldı.

26 Kasım 2025 Çarşamba 00:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Alman ekibi Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alejandro Grimaldo ve 54. dakikada Patrik Schick attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, Devler Ligi'nde 10 puanda kaldı. Bayer Leverkusen, 8 puana yükseldi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek

