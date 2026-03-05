İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,99
  • EURO
    51,3775
  • ALTIN
    7267.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City'ye zirve yolunda Vitor Pereira çelmesi!
Spor

Manchester City'ye zirve yolunda Vitor Pereira çelmesi!

Manchester City, Premier Lig'de Nottingham Forest'ı konuk etti. 4 golün atıldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Pep Guardiola ve öğrencilerinin lider Arsenal ile puan farkı 7'ye çıktı.

HABER MERKEZİ5 Mart 2026 Perşembe 01:21 - Güncelleme:
Manchester City'ye zirve yolunda Vitor Pereira çelmesi!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, kümede kalmaya çalışan Nottingham Forest'ı ağırladı. Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, Manchester City ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Portekizli teknik adam, yeni takımının başında ilk puanı Pep Guardiola'dan aldı.

Manchester City karşılaşmanın 31. dakikasında Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçti. Nottingham Forest, 56. dakikada Morgan Gibbs-White ile durumu 1-1 yaptı.

Sahasında oynayan Manchester City 62'de Rodri ile 2-1 öne geçmesine rağmen, Nottingham Forest 76'de Elliott Anderson ile durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla bitti.

Arsenal'in kazandığı akşamda puan kaybeden Manchester City, puanını 60 yaptı ve bir maçı eksik olmasına rağmen liderin 7 puan gerisinde kaldı.

Vitor Pereira'nın gelişinin ardından üçüncü lig maçında kaybetmeyen Nottingham Forest, puanını 28'e yükseltti.

Gelecek hafta Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'a konuk olacak. Nottingham Forest, Fulham'ı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.