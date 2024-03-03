İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2024 Pazar / 23 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester derbisinde, City'den tarihi geri dönüş!
Spor

Manchester derbisinde, City'den tarihi geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaştı. City, ilk yarsını 1-0 geride kapattığı derbiyi, 3-1'lik skorla kazandı.

3 Mart 2024 Pazar 20:36 - Güncelleme:
Manchester derbisinde, City'den tarihi geri dönüş!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan Manchester derbisini ev sahibi City 3-1'lik skorla kazandı.

Manchester United, 8. dakikada Marcus Rashford'ın yaklaşık 25 metreden attığı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester City, 56. dakikada Phil Foden'ın ceza sahası dışından attığı harika golle eşitliği sağladı. Foden, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

Erling Haaland, 90+1'de maçın skorunu belirledi.

CITY'DEN UNITED'A BÜYÜK DOMİNASYON

Manchester United'a karşı oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kazanan Manchester City, puanını 62'ye yükseltti ve lider Liverpool'u 1 puan geriden takibini sürdürdüü.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Manchester United, 44 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasının 11 puan uzağına düştü.

GELECEK HAFTA: ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ

Manchester City, gelecek hafta Liverpool ile şampiyonluk açısından çok kritik bir maça çıkacak. Manchester United ise Old Trafford'da Everton'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.