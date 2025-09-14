İSTANBUL 27°C / 19°C
Manchester derbisinde kazanan City! 3 golle galip geldiler

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. City, dev derbide rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

14 Eylül 2025 Pazar 21:11
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United'ı konuk etti. Manchester City, ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Manchester City, 18. dakikada Phil Foden'ın kafa golüyle Manchester United karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 53 ve 68. dakikalarda golcüsü Erling Haaland'ın attığı gollerle derbiyi 3-0 kazandı.

Manchester City'nin yeni transferi Gianluigi Donnarumma, ilk maçına derbide çıktı. Manchester United'da kaleyi milli futbolcu Altay Bayındır korudu.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde ikinci galibiyetini elde etti ve 6 puana yükseldi. Manchester United, 4 puanda kaldı.

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Arsenal deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

