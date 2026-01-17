Manchester derbisinde zafer United'ın

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester United, sahasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.
Teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına eski futbolcusu Michael Carrick'i getiren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında Bryan Mbeumo ile öne geçen "Kırmızı Şeytanlar" 76. dakikada Patrick Dorgu'nun golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City, ligdeki üst üste 3 beraberliğin ardından Manchester United mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider Arsenal'ın 6 puan gerisinde maç fazlası ve 43 puanla ikinci sırada yer alırken Manchester United puanını 35'e çıkardı.