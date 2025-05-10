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Spor

Manchester kulüpleri Sandro Tonali için yarışıyor

Manchester United ve Manchester City, Newcastle United'ın yıldızı Sandro Tonali'yi transfer etmek için harekete geçti. Ancak Newcastle, oyuncusunu bırakmaya pek niyetli değil.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Manchester kulüpleri Sandro Tonali için yarışıyor
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Premier Lig'in dev kulüpleri, Sandro Tonali için kıyasıya bir rekabet içinde. Manchester United ve Manchester City, Newcastle United'ın dinamik orta saha oyuncusunu kadrolarına katmayı hedefliyor. Ancak gazeteci Nicolò Schira'nın belirttiğine göre, Newcastle, değerli oyuncusunu bırakmaya kesinlikle niyetli değil.

Tonali, 2023 yılında AC Milan'dan 58 milyon avro gibi yüksek bir bedelle Newcastle'a transfer olmuştu. Başlangıçta, memleketinden ayrılmaya karşı tereddütler yaşasa da, kulübün cazip teklifi karşısında bu fırsatı değerlendirdi.

Bu sezon gösterdiği etkileyici performans ve oyun yönlendirme yeteneği, onu Premier Lig'deki en parlak genç orta saha oyuncularından biri yaptı.

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