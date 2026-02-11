İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Manchester United, 1 puanı son anda kurtardı!

Manchester United, West Ham deplasmanında son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 01:42
Manchester United, 1 puanı son anda kurtardı!
Manchester United taraftarı Frank'ın 5 maç üst üste kazanana kadar saçlarını kesmeyeceği iddiası sonrası tüm gözler ManU'nun West Ham maçına çevrildi.

Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanları, Soucek'in 50. dakikada attığı golle geri düştü. ManU'nun Casemiro ile 63. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsat nedeniyle iptal edildi. İkinci yarı oyuna giren Benjamin Sesko, 90+6'da attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Manchester United puanını 45 yaptı. West Ham ise 24 puanda kaldı.

