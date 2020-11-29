İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2020 Pazar / 13 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8187
  • EURO
    9,3602
  • ALTIN
    449.547
  • BIST100
    1328.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United 2-0'dan döndü 3 puanı son dakikada kopardı
Spor

Manchester United 2-0'dan döndü 3 puanı son dakikada kopardı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti.

AA29 Kasım 2020 Pazar 19:29 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 19:29
ABONE OL

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, St. Mary Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 23. dakikada Jan Bednarek ve 33. dakikada James Ward-Prowse ile bulduğu golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Manchester United, 59. dakikada Bruno Fernandes ile 74 ve 90+2. dakikalarda Edinson Cavani'nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, ligde üst üste oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı.

Manchester ekibi puanını 16'ya yükseltirken, Southampton 17 puanda kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.