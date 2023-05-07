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Spor

Manchester United 3 puan hasretini 2 maça çıkardı

Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United'a konuk olan Manchester United rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 23:43 - Güncelleme:
Manchester United 3 puan hasretini 2 maça çıkardı
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United, Manchester United'ı 1-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen West Ham United'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Benrahma'nın 27. dakikada kaydettiği golle 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Bir maçı eksik Manchester United, art arda 2. maçını kaybetti ve 63 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

West Ham United ise 37 puanla 15. sırada yer aldı.

Manchester United bu sezon Premier Lig'de çıktığı 34 resmi maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 63 puan ile ligde 4. sırada bulunuyor.

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