Manchester United 3 puanı 90+3'te kurtardı

Premier Lig 16. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı. Konuk ekip Manchester United, 14. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçerken, Fulham 61. dakikada Daniel James ile beraberliği yakaladı. İngiliz devinde 90+3. dakikada Alejandro Garnacho sahneye çıktı ve attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Geçtiğimiz hafta Aston Villa'ya mağlup olsan MANU, rakibini yenerek moral depoladı. Fulham ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 26'ya çıkartırken, Fulham 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MANU, Nottingham Forest ile sahasında karşılaşacak. Fulham ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.