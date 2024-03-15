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Spor

Manchester United 50 milyon euro zararda!

Manchester United, Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödeyerek kadrosuna Jadon Sancho bonservisini 35-40 milyon euro olarak belirledi. Oyuncunun bu rakamlara satılması durumunda İngiliz ekibi 50 milyon euro zarar etmiş olacak.

15 Mart 2024 Cuma 15:37 - Güncelleme:
Manchester United 50 milyon euro zararda!
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Manchester United, devre arasında Borussia Dortmund'a kiralık gönderdiği Jadon Sancho'nun bonservisini belirledi.

BEKLENTİ DEĞİŞTİ

Bild'de yer alan habere göre, Manchester United'ın, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi için daha önce 50-60 milyon euro beklediği ancak bu beklentinin değiştiği belirtildi.

50 MİLYON EURO ZARAR

Manchester United'ın, İngiliz futbolcudan yeni beklentisinin 35-40 milyon euro olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu bu rakamlara satarsa Sancho'dan büyük zarar edecek. Manchester United, 2021 yazında Sancho'nun bonservisi için Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödemişti.

ALICI BORUSSIA DORTMUND

Öte yandan, Manchester United'ın Sancho'yu söz konusu rakamlara bırakması durumunda, Borussia Dortmund'un eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmaya hazır olduğu iddia edildi.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan Sancho, devre arası transfer döneminde eski takımı Borussia Dortmund'a kiralanmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Dortmund'da 10 maçta sahaya çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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