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  • Manchester United, Altay Bayındır'ın oynadığı maçta Tottenham'a kaybetti
Spor

Manchester United, Altay Bayındır'ın oynadığı maçta Tottenham'a kaybetti

İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Manchester United, Tottenham'a 4-3 mağlup oldu.

20 Aralık 2024 Cuma 01:52 - Güncelleme:
Manchester United, Altay Bayındır'ın oynadığı maçta Tottenham'a kaybetti
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İngiltere Lig Kupası'nda haftanın maçında Tottenham ve Manchester United kozlarını paylaştı.

Maçı 4-3 kazanan Tottenham Hotspur, yarı finale yükseldi. Maçta goller; 15. ve 54. dakikalarda Solanke, 47. dakikada Kulusevski, 63 dakikada Zirkzee, 70. dakikada Diallo, 88. dakikada Son ve 90+5. dakikada Evans'dan geldi.

ALTAY BAYINDIR 3. KEZ

Manchester United'da Altay Bayındır bu sezon ikinci kez forma şansı buldu. Altay bu sezon daha önce yine 2 kez Lig Kupası'nda boy göstermişti.

Milli kaleci Ruben Amorim yönetiminde ilk kez kaleyi korudu.

Altay Bayındır 88. dakikada Heung Min-Son'un doğrudan köşe vuruşunda bulduğu golde kendisine faul yapıldığı yönünde yoğun itirazda bulundu ancak karar değişmedi.

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