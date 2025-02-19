İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2986
  • EURO
    37,8819
  • ALTIN
    3421.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Amorim'in biletini erken kesti
Spor

Manchester United, Amorim'in biletini erken kesti

Erik ten Hag sonrası Manchester United'da göreve getirilen Ruben Amorim, İngiliz devinin kötü gidişatına engel olamadı. İngiliz basını, Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli teknik adam ile yollarını ayırmaya hazırlandığını öne sürdü.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Manchester United, Amorim'in biletini erken kesti
ABONE OL

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Manchester United'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

YOLLAR AYRILABİLİR

Mirror'un haberine göre; Manchester United, bu sezon göreve getirdiği teknik direktör Ruben Amorim'e olan güvenini yitirdi ve yeni bir teknik direktör arayışına geçti.

Habere göre; kulübün iyiliği için Ruben Amorim de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

İKİ ADAY BELİRLENDİ

Öte yandan Fichajes'in haberine göre; Manchester United, Amorim ile yollarını ayırması halinde takımın başına Zinedine Zidane veya Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.

BONSERVİSLE GELDİ

11 Kasım 2024 tarihinide Sporting Lizbon'dan 11 milyon euro bonservis bedeli ödenerek takımın başına getirilen 40 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United'ın başında çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.