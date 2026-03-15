Manchester United, Aston Villa'yı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United, 3-1'lik skorla kazandı.

Manchester United, 53. dakikada Casemiro ile 1-0 öne geçti. Aston Villa'ya beraberliği getiren golü 64. dakikada Ross Barkley kaydetti.

Ev sahibi Manchester United, 71. dakikada Matheus Cunha ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı. Manchester United, Benjamin Sesko'nun 81. dakikada attığı golle maçı 3-1 kazandı.

BRUNO FERNANDES'TEN REKOR

Manchester United'da bu maçta atılan ilk iki golün asisti de Bruno Fernandes'ten geldi. Portekizli yıldız, bu sezon Premier Lig'de 16 asiste ulaştı.

Bruno Fernandes, David Beckham'ı (15) geçti ve Manchester United formasıyla ligde bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu oldu.