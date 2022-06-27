Manchester United, Barcelona'nın Harry Maguire teklifini geri çevirdi

Manchester United, bir süredir peşinde olduğu Frenkie de Jong transferi için çalışmalarını sürdürürken Barcelona, sürpriz bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

The Sun'da yer alan habere göre Barcelona Frenkie de Jong'a karşılık Manchester United'dan Harry Maguire'ı istedi.

Ancak İngiliz ekibi 87 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı stoper vazgeçmek istemedi ve bu teklifi geri çevirdi. Ayrıca Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik Ten Hag da savunma oyuncusu ile yola devam etmek istiyor.

29 yaşındaki İngiliz futbolcu ise kariyerinin bu aşamasında Manchester United'da kalmaktan oldukça memnun.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK



Her ne kadar takas teklifi kabul görmemiş olsa da Manchester United, Frenkie de Jong'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için 69 milyon Sterlin gibi bir bedeli gözden çıkardığı belirtilirken, son görüşmeler neticesinde iki kulübün anlaşmaya yakın olduğunun altı çizildi.