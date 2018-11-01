Manchester United Başkanı Ed Woodward'dan Mourinho'ya transfer vetosu

Premier Lig'e kötü bir giriş yapan Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho, Ocak ayı transfer dönemi için 110 milyon euroluk transfer bütçesi istemişti. Ancak Mourinho'nun bu isteği yönetim tarafından reddedildi.

ESPN'in haberine göre başkan Ed Woodward, Jose Mourinho'nun sezon başında kulüp yönetimini eleştirdiği için Ocak ayında transfer yapılmasına karşı çıkıyor.

BAŞKAN İLE ARASI AÇILDI

Mourinho, sezon içinde de Everton ve Juventus'un transfer politikasını övmüş ve kendilerinin bunu yapamadığını söylemişti. Bu sözlerin ardından Mourinho ile başkan Woodward'ın arasının açıldığı ve Mourinho'ya istediği bütçenin verilmeyeceği kaydedildi.

Devre arasında kadrosuna stoper transferi yapmak isteyen Mourinho'nun listesinde Milan Skriniar, Jerome Boateng, Alessio Romagnoli ve Nikola Milenkovic gibi isimler yer alıyor.

(Sporx)