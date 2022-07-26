Manchester United, Benjamin Sesko'yu istiyor

Cristiano Ronaldo'nun geleceğinin belirsiz olduğu Manchester United, hücum bölgesini güçlendirmeyi planlıyor. Kırmızı Şeytanlar, Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Benjamin Sesko'yu yakından takip etmeye başladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United'ın Sesko'yu çok yetenekli bulduğunu ve radarına aldığını ifade etti.

Salzburg, genç golcüyü satmak için piyasa değerinden daha yüksek bir bonservis bedeli bekliyor.

Sloven golcü için Premier Lig ekiplerinden Newcastle'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.

Ada ekibinin takibe aldığı 1.94 boyundaki Sesko, 2021-202 sezonunda 1570 dakikada süre alırken 11 gol ile 7 asist kaydetti.

SALZBURG'DAN 300 MİLYON EURO + BRUNO FERNANDES YANITI



Salzburg adı Manchester United ile anılan Sesko için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu ve İngiliz ekibini tiye aldı.

Avusturya ekibi, Fabrizio Romano'nun konuyla ilgili attığı Tweet'i alıntılayarak yanıt verdi. Salzburg, "300 milyon + Bruno'yu istiyoruz" ifadelerini kullandı.