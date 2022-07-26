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Spor

Manchester United, Benjamin Sesko'yu istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Salzburg'da forma giyen Benjamin Sesko'ya talip olduğu iddia edildi.

26 Temmuz 2022 Salı 21:10 - Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo'nun geleceğinin belirsiz olduğu Manchester United, hücum bölgesini güçlendirmeyi planlıyor. Kırmızı Şeytanlar, Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Benjamin Sesko'yu yakından takip etmeye başladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United'ın Sesko'yu çok yetenekli bulduğunu ve radarına aldığını ifade etti.

Salzburg, genç golcüyü satmak için piyasa değerinden daha yüksek bir bonservis bedeli bekliyor.

Sloven golcü için Premier Lig ekiplerinden Newcastle'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.

Ada ekibinin takibe aldığı 1.94 boyundaki Sesko, 2021-202 sezonunda 1570 dakikada süre alırken 11 gol ile 7 asist kaydetti.

SALZBURG'DAN 300 MİLYON EURO + BRUNO FERNANDES YANITI

Salzburg adı Manchester United ile anılan Sesko için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu ve İngiliz ekibini tiye aldı.

Avusturya ekibi, Fabrizio Romano'nun konuyla ilgili attığı Tweet'i alıntılayarak yanıt verdi. Salzburg, "300 milyon + Bruno'yu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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