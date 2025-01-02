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Spor

Manchester United biletini kesti! Altay Bayındır için ayrılık an meselesi

Manchester United'a transfer olduğu günden bu yana süre bulmakta zorlanan ve aldığı süreleri iyi değerlendiremeyen milli kaleci Altay Bayındır için karar verildi. Andre Onana'nın gerisinde kalan Altay'ın başka takıma gönderileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Manchester United biletini kesti! Altay Bayındır için ayrılık an meselesi
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, devre arasında Altay Bayındır'ın yerine kaleci transfer etmeye karar verdi.

Andre Onana'nın arkasında yedek kalan ve 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Altay Bayındır'ın oynama potansiyeli olduğu için kulüpten gönderileceği öne sürüldü.

Sky Sports'un haberinde; Manchester United'ın Altay Bayındır'ın kulüp içinde karakterinden memnun olduğu ancak daha fazla süre alması için Ocak ayında gelecek tekliflerin değerlendireceği vurgulandı.

BU SEZON ALTAY

26 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'a 3 resmi maçta görev yaptı ve kalesinde 6 gol gördü.

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