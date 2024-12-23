İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2214
  • EURO
    36,7571
  • ALTIN
    2961.17
  • BIST100
    9662.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United biletini kesti! Altay Bayındır'a yol gözüktü
Spor

Manchester United biletini kesti! Altay Bayındır'a yol gözüktü

Büyük umutlarla Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır süre bulduğu maçlarda beklentileri karşılayamadı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Andre Onana ile rekabete girebilecek kaleci arayışında olduğu öne sürüldü. Ara transfer döneminde Altay Bayındır ile ilgilenen kulüp olması durumunda teklifin değerlendirileceği aktarıldı. İşte detaylar...

23 Aralık 2024 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
Manchester United biletini kesti! Altay Bayındır'a yol gözüktü
ABONE OL

Ruben Amorim yönetiminde henüz istediği sonuçları alamayan ve ligde puan kaybetmeye devam eden Manchester United gelecek yıl kaleci transferi yapabilir.

Manchester United'ın, Andre Onana'yla rekabete girebilecek bir kaleci arayışında olduğu ve listesinde iki ismin yer aldığı ifade edildi.

The Sun'da yer alan haberde İngiltere Championship takımlarından Leeds United'ın kalesini koruyan Illan Meslier ile Botafogo'dan John Furtado'nun da adaylar arasında olduğu belirtildi.

AYRILIK İÇİN TEK ŞART

Manchester United'ın ara transferde herhangi bir kaleci hamlesi planlamadığı ve buraya yapılacak takviyeyi gelecek yaz için düşündüğü aktarıldı.

Haberde, ManU'nun ocak ayında Altay Bayındır'la ilgilenen kulüpler olması halinde yeni bir kaleci için girişimlerde bulunulabileceği kaydedildi.

MANU KARNESİ

Fenerbahçe'den Manchester United'a 4.3 milyon sterlin karşılığında transfer olan milli kaleci, İngiliz ekibinin formasını dört maçta giydi. Altay, bu maçlarda kalesinde sekiz gol gürdü, bir karşılaşmada gol yemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.