Ruben Amorim yönetiminde henüz istediği sonuçları alamayan ve ligde puan kaybetmeye devam eden Manchester United gelecek yıl kaleci transferi yapabilir.

Manchester United'ın, Andre Onana'yla rekabete girebilecek bir kaleci arayışında olduğu ve listesinde iki ismin yer aldığı ifade edildi.

The Sun'da yer alan haberde İngiltere Championship takımlarından Leeds United'ın kalesini koruyan Illan Meslier ile Botafogo'dan John Furtado'nun da adaylar arasında olduğu belirtildi.

AYRILIK İÇİN TEK ŞART

Manchester United'ın ara transferde herhangi bir kaleci hamlesi planlamadığı ve buraya yapılacak takviyeyi gelecek yaz için düşündüğü aktarıldı.

Haberde, ManU'nun ocak ayında Altay Bayındır'la ilgilenen kulüpler olması halinde yeni bir kaleci için girişimlerde bulunulabileceği kaydedildi.

MANU KARNESİ

Fenerbahçe'den Manchester United'a 4.3 milyon sterlin karşılığında transfer olan milli kaleci, İngiliz ekibinin formasını dört maçta giydi. Altay, bu maçlarda kalesinde sekiz gol gürdü, bir karşılaşmada gol yemedi.