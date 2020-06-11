11 Haziran 2020 Perşembe 00:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 00:40

Borussia Dortmund'un parlayan genç yıldızı Jadon Sancho için transfer iddiaları bitmek bilmiyor.

Alman ekibi genç yıldızı için, beklediği bonservis fiyatını belirledi.

Manchester United ile adı sık sık anılan genç yıldız için, Dortmund'un beklentisi 130 milyon avro civarında.

SOLSKJAER 3 BÜYÜK İMZA İSTİYOR



İngiliz The Telegraph'ın haberine göre; Ole Gunnar Solskjaer takımı için bu yaz 3 büyük imza istiyor. Norveçli hocanın listensinin başında İngiliz kanat Jadon Sacho var.

Aston Villa kaptanı Jack Grealish ve Birmingham City'nin genç oyuncusu Jude Bellingham listedeli diğer oyuncular oldu.

Futbol, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmeden önce United, Sancho için en iddialı kulüp konumundaydı.

Salgın sonrası yaşanan ekonomik kriz nedeniyle United'in bu bedeli ödeyip ödemeyeceği ise soru işareti...

7 NUMARALI FORMA SANCHO'YA



Marcus Rashford, Anthony Martial gibi genç yetenekli oyuncularının yanına 20 yaşındaki Jadon Sancho'yu da ekleyerek önümüzdeki yılların rüya hücum hatlarından birini hedefleyen United, ayrıca efsanevi 7 numarasının da sahibini bulacak. Alexis Sanchez sonrası boşta olan 7 numarayı Sancho'ya giydirecek olan İngiliz devi, pazarlama alanında da büyük bir hamle yapacak.

Pazarlama konusunda dünyanın en iyisi olarak gösterilen Manchester United, geçmişte David Beckham ve Cristiano Ronaldo'da da olduğu gibi Jadon Sancho'yu global bir marka ve kulüp yüzü haline getirecek.