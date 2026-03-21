İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Bournemouth deplasmanında 2 puan bıraktı
Spor

Manchester United, Bournemouth deplasmanında 2 puan bıraktı

Manchester United, Premier Lig'in 31. haftasında Bournemouth ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 01:40 - Güncelleme:
Manchester United, Bournemouth deplasmanında 2 puan bıraktı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, Bournemouth'a konuk oldu.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın gollerini 61. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 71. dakikada James Hill (kendi kalesine) attığı golle geldi.

Bournemouth'un gollerini ise 67. dakikada Ryan Christie ile 81.dakikada Junior Kroupi attı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Harry Maguire kırmızı kartla oyun dışı kaldı.,

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 55 yaptı. Bournemouth ise 42 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Leeds United'ı ağırlayacak. Bournemouth, Arsenal deplasmanına gidecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.