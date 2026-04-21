Manchester United, Bournemouth'un genç oyuncusuna gözünü dikti

Manchester United'ın, yaklaşan yaz transfer dönemi planlamaları kapsamında Bournemouth forması giyen forvet Eli Junior Kroupi'yi takip ettiği öne sürüldü.

Eli Junior Kroupi, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç forvetlerinden biri olarak öne çıkarken, birçok üst düzey kulübün ilgisini çekmiş durumda.

UNITED'IN ARADIĞI PROFİL

Haberlere göre Manchester United, genç oyuncunun performansını yakından takip ediyor ve olası bir transfer için kulüp içinde değerlendirmeler yapıyor. Kulübün, merkezde oynayabilen ve farklı hücum rollerine uyum sağlayabilen dinamik bir forvet profiline yöneldiği belirtiliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Eli Junior Kroupi, Bournemouth formasıyla çıktığı ilk Premier Lig sezonunda etkili bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda 28 maçta 10 gol kaydetti. Fransa ve İngiltere'deki performanslarının ardından piyasa değerinde de son bir yılda önemli bir yükseliş yaşandığı ifade ediliyor.

Bournemouth'a katılmadan önce Ligue 2'de de dikkat çeken genç forvet, 2024/25 sezonunda 22 gol atarak Fransa'nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamıştı. Premier Lig'de de gelişimini sürdürerek hücumda istikrarlı bir grafik çizmeye devam ediyor.

UZUN VADELİ SÖZLEŞMESİ ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bournemouth'un oyuncuyu aktif olarak satmasının beklenmediği, özellikle takım içindeki önemi ve 2030'a kadar süren uzun vadeli sözleşmesi nedeniyle bu tutumun güçlendiği belirtiliyor.

Bu aşamada Manchester United'ın ilgisinin araştırma seviyesinde olduğu ve henüz resmi bir teklifin yapılmadığı ifade ediliyor. Transfer sürecinin, yaz transfer dönemine yaklaştıkça netlik kazanması bekleniyor.