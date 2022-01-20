İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Brentford deplasmanında kazandı
Spor

Manchester United, Brentford deplasmanında kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Brentford'u 3-1 yendi.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 09:30 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:30
ABONE OL

Ligin 22. haftasında Manchester United'ın, Brentford Cummunity Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Manchester United, 55. dakikada Anthony Elanga, 62. dakikada Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'un attığı gollerle 3-0 öne geçerken; Brentford, Ivan Toney'in 85. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla puanını 35'e çıkaran Manchester United ligde 7. sırada yer alırken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.