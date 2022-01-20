Manchester United, Brentford deplasmanında kazandı

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 09:30 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:30

Ligin 22. haftasında Manchester United'ın, Brentford Cummunity Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Manchester United, 55. dakikada Anthony Elanga, 62. dakikada Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'un attığı gollerle 3-0 öne geçerken; Brentford, Ivan Toney'in 85. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla puanını 35'e çıkaran Manchester United ligde 7. sırada yer alırken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.