  • Manchester United, Brighton'ın yıldız oyuncusunun peşine düştü
Manchester United, Brighton'ın yıldız oyuncusunun peşine düştü

Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Brighton forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 18:12
Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz ekibinin, orta saha hattı için önemli bir ismi gündemine aldığı belirtildi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United, Brighton forması giyen Carlos Baleba'yı yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Ancak Kamerunlu orta saha oyuncusunun, United'ın bu pozisyon için oluşturduğu kısa listede ilk sırada yer almadığı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester ekibinin Baleba için 85 milyon euro kadar çıkmaya hazır olduğu, ancak Brighton'ın 115 milyon euro üzerinde bir bonservis talep ettiği aktarıldı.

Haberde, United cephesinin bu sezonki performansı göz önünde bulundurarak Baleba'nın değerini yaklaşık 60 milyon euro seviyesinde gördüğü vurgulandı. Kulüp içinde oyuncunun özellikle alan kapatma, top kapma ve pas istatistiklerinin takım seviyesine uygun bulunduğu belirtildi.

Baleba, bu sezon Premier League'de 27 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Güney Kıbrıs'ta İsrail sermayeli kapalı gettolar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
