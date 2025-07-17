Manchester United, Bryan Mbeumo için kesenin ağzını açtı

Eski günlerine dönmek için hazırlıklarını sürdüren Manchester United, Brentford'un yıldız golcüsü için yeni bir teklif sundu.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, Bryan Mbeumo'yu transfer etmek için 75 milyon Euro bonservis ücreti ve 5.7 milyon Euro bonus içeren bir teklifi Brentford'a sundu. Mbeumo'nun kulübü, bu teklife henüz yanıt vermedi.

Geçtiğimiz haftalarda Kamerunlu oyuncu, Manchester United ile kişisel şartlarda anlaşmaya varmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 42 maça çıktı ve 20 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.