Manchester United, Christian Pulisic için devreye girdi

Manchester United, kötü başlayan sezonun ardından ocak transfer dönemine güçlü bir hamleyle girmek istiyor. İngiliz ekibinin radarındaki en önemli isimlerden biri, Milan formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Christian Pulisic. CaughtOffside'ın haberine göre United, Amerikalı oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçerek olası bir transfer için şartları araştırdı.

27 yaşındaki Pulisic'in Milan ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulübün bunu bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Rossoneri, Pulisic'i projenin merkezinde gördüğü için oyuncuyu bırakma niyetinde değil. Yine de United'ın ilgisi sürüyor.

Pulisic, bu sezon 9 maçta 6 gol ve 2 asist üreterek dikkat çekici bir form yakaladı. Yaklaşık 65 milyon avroluk değeri yüksek görünse de United için ulaşılabilir bir seviyede. İngiliz devi, kış döneminde hücum hattını yeniden şekillendirmeyi planlıyor.