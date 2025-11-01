İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Manchester United deplasmanda 1 puana razı oldu

Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest'a konuk oldu. Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Kırmızı Şeytanlar maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 20:17
Manchester United deplasmanda 1 puana razı oldu
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Nottingham Forest, 48. dakikada Morgan Gibbs-White ve 50. dakikada Nicolo Savona'nın kafa golleriyle bir anda öne geçti.

Manchester United, 81. dakikada Amad Diallo'nun golüyle tekrar eşitliği sağladı.

Nottingham Forest, Manchester United'a karşı ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.

Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Nottingham Forest, puanını 6 yaptı. 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren United ise puanını 17 yaptı.

Manchester United, gelecek hafta Tottenham'a konuk olacak. Nottingham ise Leeds ile sahasında karşılaşacak.

