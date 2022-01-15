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Spor

Manchester United, deplasmanda Aston Villa'ya takıldı

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 23:11 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 23:11
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İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ile Manchester United 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Manchester United, 6 ve 67. dakikalarda Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Aston Villa, 77. dakikada Jacob Ramsey ve 82. dakikada Philippe Coutinho'nun attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Son 4 maçta üçüncü kez puan kaybeden Manchester United 32, üç haftadır kazanamayan Aston Villa ise 23 puana yükseldi.

Günün diğer karşılaşmalarında Wolverhampton, Southampton'ı 3-1, Norwich City de Everton'ı 2-1'lik skorla geçti. Newcastle United-Watford mücadelesi ise 1-1 beraberlikle sona erdi.

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