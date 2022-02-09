İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2022 Çarşamba / 8 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United deplasmanda Burnley'e takıldı
Spor

Manchester United deplasmanda Burnley'e takıldı

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

9 Şubat 2022 Çarşamba 01:07 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 01:07
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley'e konuk oldu.

Turf Moor'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Manchester United'ın Varane'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 18. dakikada Pogba'nın kaydettiği golle konuk ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya ise hızlı başlayan taraf Burnley oldu ve Jay Rodriguez'in 48. dakikada attığı golle skor eşitlendi. Maçın ilerleyen dakikalarında Manchester United goledaha yakın olan taraf olmasına rağmen istediğini elde edemedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Manchester United, 39 puana yükseldi. Burnley ise 14 puana yükseldi ve ligin son sırasında kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.