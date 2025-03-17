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Spor

Manchester United deplasmanda hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 29. hafta maçında Manchester United, Leicester City'ye konuk oldu. King Power Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 01:32 - Güncelleme:
Manchester United deplasmanda hata yapmadı
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İngiltere Premier Lig'in 29. hafta maçında Manchester United, Leicester City'ye konuk oldu.

King Power Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Rasmus Höjlund, 68. dakikada Alejandro Garnacho ve 90'da Bruno Fernandes kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Manchester United, puanını 37 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.

Leicester City, bu mağlubiyetin ardından ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Nottingham Forest'ı konuk edecek. Leicester City, Manchester City deplasmanına gidecek.

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