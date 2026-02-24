İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Manchester United deplasmanda kazandı! Yenilmezlik serisi sürüyor

Premier Lig'de Benjamin Sesko'nun golüyle Everton'ı 1-0 mağlup eden Manchester United, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2026 Salı 00:59 - Güncelleme:
Manchester United deplasmanda kazandı! Yenilmezlik serisi sürüyor
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, Everton'a konuk oldu.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Premier Lig'de yenilgi yaşamadı. (5G, 1B)

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 48 yaptı. Everton, 37 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Crystal Palace'yi konuk edecek. Everton, Newcastle United deplasmanına gidecek.

