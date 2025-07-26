İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Donnarumma'yı gündemine aldı
Spor

Manchester United, Donnarumma'yı gündemine aldı

PSG ile sözleşme yenileme görüşmeleri çıkmaza giren Gianluigi Donnarumma, Manchester United'ın radarına girdi. İngiliz devi, Onana için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 21:21 - Güncelleme:
Manchester United, Donnarumma'yı gündemine aldı
ABONE OL

Manchester United, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Gianluigi Donnarumma'yı listesine aldı. CaughtOffside'ın haberine göre, İtalyan eldiven PSG'deki geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz temsilcisi bu durumu fırsata çevirmek istiyor.

Paris ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Donnarumma, kulüple yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuca varamadı.

Kırmızılar, Donnarumma'nın durumu netlik kazanana kadar mevcut kalecisi Andre Onana için gelen tekliflere açık. Özellikle 20 milyon sterlin civarındaki teklifler değerlendirilebilir. Öte yandan Kamerunlu file bekçisinin Manchester United'da kalmak ve Premier Lig'de kendini ispatlamak istediği de ifade ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.