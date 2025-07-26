Manchester United, Donnarumma'yı gündemine aldı

Manchester United, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Gianluigi Donnarumma'yı listesine aldı. CaughtOffside'ın haberine göre, İtalyan eldiven PSG'deki geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz temsilcisi bu durumu fırsata çevirmek istiyor.

Paris ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Donnarumma, kulüple yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuca varamadı.

Kırmızılar, Donnarumma'nın durumu netlik kazanana kadar mevcut kalecisi Andre Onana için gelen tekliflere açık. Özellikle 20 milyon sterlin civarındaki teklifler değerlendirilebilir. Öte yandan Kamerunlu file bekçisinin Manchester United'da kalmak ve Premier Lig'de kendini ispatlamak istediği de ifade ediliyor.