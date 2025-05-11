Manchester United duyurdu! Altay Bayındır ilk 11'de

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ancak Avrupa Ligi'nde final biletini alan Manchester United'ın Old Trafford'da konuğu West Ham United.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United kazanıp ligde 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Teknik direktör değişimini henüz olumlu anlamda hissedemeyen West Ham United ise alt sıralarda kurtulmanın peşinde.

Manchester United-West Ham United karşılaşması öncesinde ilk 11'ler açıklandı. TSİ 16.15'te başlayacak mücadelede Altay Bayındır, Manchester ekibinin kalesini koruyacak.

Bu sezon Manchester United formasıyla 8 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 16 gol gördü. Milli kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED: İLK 11'LER

Manchester United: Altay, Mazraoui, Mount, Bruno, Hojlund, Yoro, Amad, Shaw, Ugarte, Mainoo, Amass

West Ham United: Areola, Coufal, Todibo, Kilman, Cresswell, Bissaka, Rodriguez, Prowse, Soucek, Bowen, Kudus