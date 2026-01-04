Manchester United, Ederson'un peşinde

İsmi devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılan Ederson için sürpriz bir talip, Atalanta'nın kapısını çaldı.

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United, başarılı orta saha oyuncusunu devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'ın, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Öte yandan oyuncunun transfer sıcak baktığı kaydedildi.

25/26 SEZONU PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Atalanta forması ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.