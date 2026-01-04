İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester United, Ederson'un peşinde

Premier Lig ekibi Manchester United, Atalanta forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Ederson'u kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 15:05 - Güncelleme:
Manchester United, Ederson'un peşinde
ABONE OL

İsmi devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılan Ederson için sürpriz bir talip, Atalanta'nın kapısını çaldı.

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United, başarılı orta saha oyuncusunu devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'ın, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Öte yandan oyuncunun transfer sıcak baktığı kaydedildi.

25/26 SEZONU PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Atalanta forması ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.