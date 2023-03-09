Manchester United, Eduardo Camavinga için kesenin ağzını açtı

Manchester United, Real Madrid'in genç Fransız yıldızıyla ilgileniyor.

Madrid ekibine geçtiğimiz yaz transfer sezonunda 30 milyon euro karşılığında katılan Eduardo Camavinga'nın yeni durağı Premier Lig olabilir.

İspanyol basınından Fichajes'e göre; Manchester United, Camavinga için Real Madrid'e 130 milyon euroluk dev bir teklif hazırlıyor.

Madrid temsilcisi ile sözleşme 2027 yılında bitecek Camavinga'nın geleceği merak ediliyor. 20 yaşındaki genç yıldız, bu sezon La Liga'da 24 maçın 12'sinde ilk 11'de yer aldı.

Paris Saint-Germain'in Barcelona'dan 222 milyon euroya kadrosuna kattığı Neymar, futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçmişti. PSG, Monaco'dan Kylian Mbappe içinde 180 milyon euro ödeyerek bir tarihi transfere daha imza atmıştı.

Manchester United, Camavinga için Real Madrid'e 130 milyon euro bonservis bedeli ödemesi halinde futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferini gerçekleştirmiş olacak.