Manchester United, Elliot Anderson için gözünü kararttı

Manchester United, Nottingham Forest forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Anderson'a ciddi şekilde ilgi gösteriyor.

Sky Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Forest yönetimi genç oyuncu için yalnızca 100-120 milyon sterlin (yaklaşık 114-134 milyon avro) bandındaki teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev yapan Anderson, bir gol ve bir asist kaydetti. 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri ise 45 milyon avro.