Manchester United, Emiliano Martinez transferinden vazgeçti

Manchester United'ın yaz transfer döneminde kaleci arayışı, Aston Villa'nın yıldızı Emiliano Martinez'e olan ilgisinin çıkmaza girmesiyle farklı bir boyut kazandı. Teknik direktör Ruben Amorim'in ısrarına rağmen, kulüp yönetiminin Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu için yüksek bonservis ödemeye yanaşmadığı bildirildi.

David de Gea'nın 2023'te ayrılışından bu yana Manchester United'ın kalede yaşadığı sıkıntılar iyice göze çarpıyor. Onana'nın gelişi güven ve istikrar getirmesi beklenirken, Kamerunlu file bekçisi taraftarlara güven veremedi. Hafta sonunda Arsenal karşısında kaleyi Altay Bayındır'ın devralması şüpheleri daha da artırdı. Türk kaleci kritik bir anda topu elinden kaçırarak Gunners'a 1-0'lık galibiyeti adeta hediye etti. Bu hata, United'ın güvenilir bir bir numaraya olan acil ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu sırada, Emiliano Martinez'in Aston Villa'daki geleceği geçtiğimiz sezondan bu yana belirsizlik taşıyor. Villa Park'taki duygusal vedası sonrası, United'ın ilgisi ve Onana'ya dair artan soru işaretleri Arjantinli kaleci için kapıları aralamıştı. Ancak teknik direktör Ruben Amorim'in "takımı toparlayacak adam" olarak gördüğü Martinez için ısrarcı olmasına rağmen, United yönetimi bonservis ödemeye yanaşmadı.