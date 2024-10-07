Manchester United, Erik Ten Hag için karar aşamasında

Aston Villa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Manchester United, Premier Lig'in ilk 7 haftasında 8 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Menajer Erik Ten Hag'ın kötü gidişatı durduramaması sonrası United yönetimi toplantı kararı aldı.

TEN HAG'IN KADERİ BELLİ OLUYOR

ESPN'in haberine göre Manchester United yönetimi, Hollandalı menajerin geleceğini tartışmak için toplanacak.

Ratcliffe ve Joel Glazer önderliğinde gerçekleştirilecek toplantıda menajer değişikliği, kış transfer döneminde takımı güçlendirme dahil geniş kapsamlı görüşme yapılacak.

TEN HAG KALACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

İngiliz basınında Erih Ten Hag'ın yerine Thomas Tuchel ve Xavi'nin düşünüldüğü haberleri yer alıyor. Ancak Erik Ten Hag olumsuz düşünmüyor.

ESPN'e göre Hollandalı çalıştırıcı Manchester United'da devam edeceğine inanıyor. Sezon başında Manchester United ile sözleşme uzatan Ten Hag'ın 15 milyon Euro'luk tazminatı bulunuyor.